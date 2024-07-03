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Безпалько: Политика Венгрии направлена на наращивание собственного национального эгоизма

08:24
  • среда
  • 03 июля 2024

Будапешт хочет сохранить выгодные отношения с Москвой

Сможет ли премьер Венгрии Виктор Орбан, председательствующий в Евросоюзе, хоть в какой-то мере изменить позицию Брюсселя в сторону снижения конфронтации с Россией? Поймут ли в Киеве, что воинственную риторику придется снизить после провалов западных покровителей на выборах в Европарламент?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. 

"Политика Венгрии направлена на наращивание собственных национальных интересов, собственного национального эгоизма. Венгрия хочет сохранить выгодные для нее отношения с Россией. В частности - в области энергетики, поставок энергоресурсов, торговли. Кроме того, Будапешт использует Москву как фактор давления на Брюссель и Евросоюз. Теперь к этому добавился еще и китайский фактор, потому что Орбан постоянно ссылается на китайский мирный план по Украине", - отметил эксперт.

Полный комментарий Богдана Безпалько смотрите в видео

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