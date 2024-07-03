Но процветание в итоге останется уделом узкой прослойки богатых и влиятельных

Вы привыкли к тому, что воздух и вода - это бесплатно? Забудьте. Мир идет другим путем. Который назвали "путь устойчивого развития". Это и зеленая энергетика с отказом от ископаемых ресурсов, и разумное потребление. Когда за все, что казалось бесплатным, придется платить. Не везде. И не всем.

На Всемирном экономическом форуме в Китае выступает Линдси Хупер: "Если мы собираемся защищать природные системы, одним из решений является включение природы в баланс. Включение природы в способы принятия решений в бизнесе для определения ее ценности, включения в финансовые и бухгалтерские механизмы".

Продвигает она программу Кембриджского университета под названием "Устойчивое лидерство". И втирает аудитории простую мысль: в мире все имеет свою цену. И если вы привыкли к тому, что почва, вода и воздух - это бесплатно, вы глубоко ошибаетесь. Новый экономический порядок заставит вас покупать бифштекс по цене золотого слитка, а стакан воды будет стоить как бокал шампанского.

Западные страны, отрубившие себе доступ к привычным российским ресурсам, проигрывающие конкуренцию Китаю, пытаются сохранить цветущий вид, но понятно, что процветание останется уделом узкой прослойки богатых и влиятельных. Самые прозорливые европейцы стали понимать, как работает новая экономика.

Более 60 процентов получателей пособий в Германии не имеют немецкого паспорта. И так по всей Европе! Алиса Вайдель, депутат Бундестага, обращается к соотечественникам - откройте глаза. Вы кормите чужаков, которые живут за ваш счет. Не только она встревожена. Сам Олаф Шольц призвал пару месяцев назад украинских беженцев - а их более 4 миллионов - поскорее устроиться на работу.

Пока коренные немцы горбатятся на производстве, только 20 процентов гостей решили честно трудиться. К тому же, несмотря на всю европейскую толерантность, люди из другого мира остаются людьми второго сорта.

Катрин Геринг-Эккардт, заместитель председателя Бундестага от партии "Зеленые", так прокомментировала состав немецкой команды на чемпионате Европы по футболу: "Эта команда по-настоящему великолепна. Представьте себе на минуту, что в ней были бы только белые немецкие игроки!".

Это те самые "зеленые", которые против нефти, газа и России, но за все хорошее. Только в вашем доме уже не вы хозяева. Добро пожаловать в новый мир.

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