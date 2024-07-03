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Путин в среду проведет переговоры с лидерами Китая, Турции, Азербайджана и Казахстана

07:19
  • среда
  • 03 июля 2024

Президент прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Владимир Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Основная программа в Астане начнется в четверг, в среду у российского президента запланирован ряд двусторонних встреч. Он проведет переговоры с главами Китая, Турции, Азербайджана, Монголии, Пакистана и Казахстана. Кроме того, в четверг состоится беседа с исполняющим обязанности президента Ирана.

4 июля лидеры государств - членов ШОС соберутся на заседание совета, где подведут итоги деятельности организации за прошедшие два года и обсудят сотрудничество в разных сферах. По итогам будет утвержден солидный пакет документов - о партнерстве, коллективной борьбе с внешними вызовами и угрозами, противодействии терроризму.

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