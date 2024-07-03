ВС России заняли более выгодные рубежи на нескольких направлениях

За сутки уничтожено более тысячи националистов

Российские войска в зоне спецоперации заняли более выгодные рубежи на нескольких направлениях. За сутки уничтожено более тысячи националистов, десятки автомобилей, бронемашин, самоходок и противотанковых орудий. Поражены гаубицы М-777, Д-30, а также реактивная система залпового огня "Град".

На авдеевском направлении расчет самоходной артиллерийской установки "Мста" уничтожил очередной американский танк "Абрамс". Для этого понадобился всего один выстрел высокоточным управляемым снарядом "Краснополь". Вражескую технику обнаружила разведка с помощью беспилотника. Получив координаты, бойцы прибыли на огневую позицию, навели установку и поразили объект. При этом они даже не знали, что целью является хваленый натовский танк.

За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, прямо на передовой государственные награды вручили военнослужащим 1-й отдельной гвардейской "Славянской" бригады. Мотострелки, танкисты и военные врачи за профессиональное выполнение боевых задач на донецком направлении отмечены медалями "За Отвагу", "Суворова" и "Жукова". Военнослужащие "Славянской" бригады участвовали в освобождении Мариуполя и населенных пунктов Запорожской области, а также городов Первомайск и Попасная Луганской народной республики.

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