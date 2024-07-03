Представлены новые герои СВО

Лейтенант Мгер Кочарян с помощью беспилотника обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ

Минобороны представило новых героев СВО.

Капитан 3 ранга Константин Веселов под массированным огнем неонацистов оперативно отремонтировал поврежденную вражеским ударом аппаратуру связи. Это позволило наладить координацию батальонно-тактической группы с командованием и ликвидировать четыре единицы вражеской техники и более 30 боевиков.

Лейтенант Мгер Кочарян с помощью беспилотника обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ. Дождавшись, когда в зону поражения стянется больше живой силы и техники противника, лейтенант дал команду на поражение и корректировал удары наших миномётных подразделений до полного уничтожения врага.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram