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Представлены новые герои СВО

07:59
  • среда
  • 03 июля 2024

Лейтенант Мгер Кочарян с помощью беспилотника обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ

Минобороны представило новых героев СВО.

Капитан 3 ранга Константин Веселов под массированным огнем неонацистов оперативно отремонтировал поврежденную вражеским ударом аппаратуру связи. Это позволило наладить координацию батальонно-тактической группы с командованием и ликвидировать четыре единицы вражеской техники и более 30 боевиков.

Лейтенант Мгер Кочарян с помощью беспилотника обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ. Дождавшись, когда в зону поражения стянется больше живой силы и техники противника, лейтенант дал команду на поражение и корректировал удары наших миномётных подразделений до полного уничтожения врага.

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