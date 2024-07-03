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Над территорией Московской области сбили беспилотник

07:26
  • среда
  • 03 июля 2024

Еще пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области

Как сообщила пре--служба Минобороны, минувшей ночью был пресечен ряд попыток украинских боевиков совершить террористические атаки с применением БПЛА и безэкипажных катеров по объектам на территории России. 

"Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области", - говорится в сообщении ведомства.

В акватории Черного моря уничтожены следовавшие в направлении Новороссийска два безэкипажных катера.

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