Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Сатурн с Луной сгущают краски

Овны

Посидеть дома в одиночестве – не самое привлекательное занятие для вас, но сегодня такой досуг будет в самый раз. Медитации, духовные практики вдохновят и дадут сил.

Тельцы

Ваши работоспособность и активность впечатляют! Можно браться за нелюбимые дела, которые вы вечно откладывали и быстренько покончить с ними.

Близнецы

С одной стороны, ваш мозг сегодня работает очень четко, и вы ничего не забудете. Но с другой – вам может быть грустно. Потерпите, уже завтра настроение изменится.

Раки

Все тайное и мистическое будоражит ваше воображение. Сегодня вам могут присниться вещие сны, а обращение к психологии или эзотерике принесет ответ на вопрос.

Львы

У вас могут возникнуть размолвки или секреты друг от друга с партнерами или друзьями. Не торопитесь делать выводы – пройдет время, и вам все объяснят.

Девы

Погрязли в делах? Сегодня у вас получится составить дорожную карту или график, благодаря которым скоро разложите все по полочкам – как вы любите и умеете.

Весы

Вы можете ужаснуться своему пессимизму – не пугайтесь, это Сатурн с Луной сгущают краски. Не принимайте пока важных решений, скоро темные тучки рассеются.

Скорпионы

Творческим представителям знака не стоит ждать вдохновения, а влюбленным – накала страстей. Это день, когда градус понижается, а мир кажется менее ярким, но это временно.

Стрельцы

Родители или старшие родственники сегодня могут капризничать и брюзжать про плохую молодежь. Будьте готовы пропускать это мимо ушей и оставаться на своей волне.

Козероги

День Сатурна во всей красе: вам нужно обращать внимание на мелочи, не опаздывать и вести себя сдержанно. Все это вполне в вашем духе, так что никакого дискомфорта.

Водолеи

С деньгами у вас приключения: что-то может не работать, глючить, продаваться по невыгодной цене. Займитесь другими делами, чтобы не оказаться в минусе.

Рыбы

Ваш Сатурн уже второй день правит балом, показывая все прелести строгой экономии и железной дисциплины. Что ж, в этом есть свой смысл и даже выгода!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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