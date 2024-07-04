Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Сатурн с Луной сгущают краски
Овны
Посидеть дома в одиночестве – не самое привлекательное занятие для вас, но сегодня такой досуг будет в самый раз. Медитации, духовные практики вдохновят и дадут сил.
Тельцы
Ваши работоспособность и активность впечатляют! Можно браться за нелюбимые дела, которые вы вечно откладывали и быстренько покончить с ними.
Близнецы
С одной стороны, ваш мозг сегодня работает очень четко, и вы ничего не забудете. Но с другой – вам может быть грустно. Потерпите, уже завтра настроение изменится.
Раки
Все тайное и мистическое будоражит ваше воображение. Сегодня вам могут присниться вещие сны, а обращение к психологии или эзотерике принесет ответ на вопрос.
Львы
У вас могут возникнуть размолвки или секреты друг от друга с партнерами или друзьями. Не торопитесь делать выводы – пройдет время, и вам все объяснят.
Девы
Погрязли в делах? Сегодня у вас получится составить дорожную карту или график, благодаря которым скоро разложите все по полочкам – как вы любите и умеете.
Весы
Вы можете ужаснуться своему пессимизму – не пугайтесь, это Сатурн с Луной сгущают краски. Не принимайте пока важных решений, скоро темные тучки рассеются.
Скорпионы
Творческим представителям знака не стоит ждать вдохновения, а влюбленным – накала страстей. Это день, когда градус понижается, а мир кажется менее ярким, но это временно.
Стрельцы
Родители или старшие родственники сегодня могут капризничать и брюзжать про плохую молодежь. Будьте готовы пропускать это мимо ушей и оставаться на своей волне.
Козероги
День Сатурна во всей красе: вам нужно обращать внимание на мелочи, не опаздывать и вести себя сдержанно. Все это вполне в вашем духе, так что никакого дискомфорта.
Водолеи
С деньгами у вас приключения: что-то может не работать, глючить, продаваться по невыгодной цене. Займитесь другими делами, чтобы не оказаться в минусе.
Рыбы
Ваш Сатурн уже второй день правит балом, показывая все прелести строгой экономии и железной дисциплины. Что ж, в этом есть свой смысл и даже выгода!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram