ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей под Волчанском

08:25
  • среда
  • 03 июля 2024

Всего там находится 2,5 тысячи человек

Из приграничных районов Волчанской общины эвакуируют свыше сотни детей. Об этом в среду, 3 июля, рассказал руководитель районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили.
Новости СВО: российские войска закрепились в Волчанске

Как уточнил чиновник, речь идет об эвакуации 112 детей из населенных пунктов, которые находятся в 20-30 километрах от границы. В самом Волчанске остаются около 30 человек, которые отказываются уезжать.

Всего на территории общины находятся 2,5 тысячи жителей, сообщает РБК.

Ранее командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что продвижение российских войск в районе Волчанкса продолжается, хотя туда переброшены элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники.

ВСУ в Харьковской области наступают на те же грабли, что в Работине или Артемовске: каждая контратака превращается для националистов в очередной "мясной штурм" и не приносит никаких результатов, лишь высокие потери.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Эвакуация жителей на Украине
Эвакуация жителей на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.