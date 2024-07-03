Всего там находится 2,5 тысячи человек

Из приграничных районов Волчанской общины эвакуируют свыше сотни детей. Об этом в среду, 3 июля, рассказал руководитель районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

Как уточнил чиновник, речь идет об эвакуации 112 детей из населенных пунктов, которые находятся в 20-30 километрах от границы. В самом Волчанске остаются около 30 человек, которые отказываются уезжать.

Всего на территории общины находятся 2,5 тысячи жителей, сообщает РБК.

Ранее командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что продвижение российских войск в районе Волчанкса продолжается, хотя туда переброшены элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники.

ВСУ в Харьковской области наступают на те же грабли, что в Работине или Артемовске: каждая контратака превращается для националистов в очередной "мясной штурм" и не приносит никаких результатов, лишь высокие потери.

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