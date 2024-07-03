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Почему опасно купаться в фонтанах

08:24
  • среда
  • 03 июля 2024

Эксперт не советует таким способом освежаться в жару

В столичном регионе с начала июля установилась жаркая погода. Столбики термометров который день преодолевают отметку в +30 градусов по Цельсию. Синоптики в один голос говорят о рекордной жаре и так называемых "тропических" или "египетских" ночах (это когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов).

Спасаться от жары москвичам и другим жителям страны приходится самыми разными способами, даже неочевидными. Например, многие предпочитают освежаться в фонтанах, сезон работы которых открылся еще весной. Однако начальник участка "Гормост-Фонтаны" ГБУ "Гормост" Виталий Сизов утверждает, что это опасно для здоровья по нескольким причинам.

"Внутри чаш находятся струйные насадки, светильники, а также датчики уровня воды. Все это оборудование может стать причиной травмирования тех, кто решил освежиться и искупаться в фонтане", - объяснил эксперт РИА Недвижимость.

Также, несмотря на то, что водные сооружения минимум раз в месяц промывают, а воду меняют, в фонтанах купаются городские птицы и прочие животные, да и высокая температура способствует размножению вредных микроорганизмов, которые могут стать причиной неприятных заболеваний.

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