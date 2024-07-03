Это произошло на авдеевском направлении

Российские артиллеристы уничтожили очередной американский танк M1 Abrams на авдеевском направлении. Об этом в среду, 3 июля, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что для ликвидации американского танка был использован высокоточный корректируемый снаряд "Краснополь". Бойцы ВС России нанесли удар из самоходной артиллерийской установки "Мста-С"" с закрытой огневой позиции.

По завершении выполнения боевой задачи российские военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже, сообщает РИА Новости.

Москва неоднократно подчеркивала, что западная военная техника, поставляемая Киеву, станет законной мишенью для российских бойцов и будет гореть на поле боя. В подтверждение этого на Поклонной горе работала выставка трофейной техники, среди экспонатов — подбитые танки Leopard и Abrams производства ФРГ и США, а также другие западные образцы.

При этом в Вашингтоне заявляли, что Пентагон "принимает во внимание", что техника, которую США передают своим иностранным партнерам, может быть захвачена, а технологии могут оказаться в руках другой страны.

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