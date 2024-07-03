В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным для многодетных родителей

8 июля отмечается День семьи, любви и верности

Для многодетных россиян нужно ввести еще один выходной день — 8 июля, когда в России празднуют День семьи, любви и верности. С такой инициативой выступила председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.

Парламентарий обратилась к министру труда Антону Котякову с предложением сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей, поскольку "такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи".

Останина заверила, что эта мера не повлияет на производительность труда, поскольку большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не находятся в трудовых отношениях, посвящая себя воспитанию детей, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что пятидневные неоплачиваемые выходные нужно предоставлять работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков независимо от того, являются ли родители молодой семьей.

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб выступала за сокращение продолжительности рабочих пятниц. Она отмечала, что работодатели, раньше отпускающие своих подчиненных с работы по пятницам, не теряют в эффективности и производительности труда.

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