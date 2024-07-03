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Названа причина, почему Украину не берут в НАТО

08:59
  • среда
  • 03 июля 2024

Стране надо выполнить определенные условия, чтобы вступить в альянс

Еще два года назад Украина подала заявку о вступлении в НАТО, причем в ускоренном режиме. Это случилось после того, как Россия пополнилась новыми регионами - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. В 2023 году на саммите в Вильнюсе страны НАТО обнародовали заявление, в котором подчеркнули, что будущее Украины – в альянсе.

Однако до сих пор этого не произошло, и журналисты выяснили почему. Как передает The Telegraph, всему виной коррупция в стране. Кроме того, как утверждает некий высокопоставленный чиновник госдепартамента США, НАТО потребует от Украины "дополнительных шагов".

Также есть определенные условия, которые должен выполнить Киев, утверждает спикер издания.

В ближайшее время Украина получит список реформ, которые должны быть осуществлены. Только после этого страна сможет вступить в альянс.

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