Показатель 1890 года обновила Москва

Погода испытывает россиян контрастами. На фоне аномальной жары в разных регионах — то и дело мощные ливни. В Хабаровском крае - 29 градусов. Но из-за дождя, накрывшего регион накануне, резко поднялся уровень воды в реках. Сотрудники МЧС объезжают пострадавшие районы, выясняя, не нуждаются ли жители в помощи.

Во Владивостоке - непривычные для горожан 27,5 градуса. Так тепло там впервые за 30 лет. В Приморском крае в целом установилась сухая солнечная погода. Благодаря этому почти 300 участков, затопленных после затяжных ливней, наконец освободились от воды. Но работы у спасателей не убавилось.

Опасная жара, сравнимая с турецкой, накроет на этой неделе большинство субъектов России. В Волгограде - 38, в Ростове - 40. А в Астраханской области сегодня до 41, что, впрочем, не мешает традиционному летнему паломничеству рыбаков в регион.

В Поволжье, на Урале, на юге Сибири и в Якутии столбики термометров поднялись выше 34-х. За сутки в России зафиксировали 39 рекордов жары. Показатель 1890 года обновила Москва: накануне воздух в столице прогрелся до 32-х. Спасение - прохладная вода. В городе сейчас организовано множество мест для купания, в том числе открытые бассейны.

Очень жарко - в Черноземье. В Воронеже сейчас 34 градуса. Жителям советуют поменьше находиться на солнце, а пить лучше воду.

Специалисты предупреждают: попробовать охладиться в фонтане - не лучшая идея. Можно получить удар электротоком. Есть способы более безопасные и надежные.

До конца лета - 59 дней.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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