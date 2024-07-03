Военный шедевр: в Минобороны рассказали об операции "Багратион"

К 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков

Ошеломительный успех операции “Багратион” во многом был определен ее тщательной подготовкой. Командование четырех фронтов несколько недель водило противника за нос. Вели радиоигры, шла имитация переброски войск, на ложных направлениях выставляли макеты танков и артиллерии. Настоящие ударные соединения передвигались только по ночам.

"Также здесь говорилось о том, что нельзя допускать общения личного состава с местным населением. И максимально ограничить движение групп и подразделений по открытым дорогам и участкам местности", - отметила Юлия Венгер, старший научный сотрудник 1-го научно-исследовательского отдела ЦА Минобороны.

Вермахт ждал удар на севере Украины и там сосредоточил свои главные силы. Даже когда наступление началось, немцы посчитали это отвлекающим маневром. Не верили, что можно продвигаться через непроходимую местность.

"Наши танки передвигались на специальных машинах. Необходимо было преодолевать болота. Немцы просто не ожидали, что наши танки появятся из глубины болот", - рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Операция “Багратион” - одна из крупнейших за всю историю войн. С нашей стороны - полтора миллиона человек. Со стороны противника - 1 миллион 200 тысяч. Но он в обороне, а группа армий "Центр" считалась непобедимой. После освобождения Белоруссии она осталась только на бумаге.

"В период с 23 июня по 23 июля 1944 года было уничтожено солдат и офицеров до 150 тысяч. И в тот же промежуток времени захвачено пленных солдат и офицеров 69491 человек. Эта информация только по одному фронту", - уточнила Венгер.

"Вот эта неожиданность удара, это чувство того, что мы должны сейчас во что бы то ни стало это сделать и что мы сильнее - оно брало верх", - добавил Мягков.

Нацистам не хватало вооружений и боеприпасов. Генерал Мюллер уже тогда приказал своим солдатам сдаться. А рядовых пленных немцев забрасывали обратно, чтобы они объясняли своим, что сопротивление бесполезно.

"Это очень хорошо работало. С 3 по 15 июля, по далеко не полным данным, было заслано 558 военнопленных. А привели они с собой 6085 человек", - объяснила Венгер.

Плененных в Белоруссии немцев, включая 19 генералов, провели в "Параде побежденных" по Москве. А по Минску в это время маршировали партизаны. Перед началом операции Красная Армия наладила взаимодействие с подпольем, численность которого составляла почти 400 тысяч человек. Это был самый необычный парад в военной истории.

Операция "Багратион" считается шедевром оперативного искусства. Немцы уже не могли перебросить резервы в Европу, и это позволило нашим тогдашним союзникам закрепиться на плацдарме во Франции. Красная Армия освободила Белоруссию, часть Прибалтики и Польши, а главное - открыла для себя прямую дорогу на Берлин.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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