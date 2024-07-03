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Первый форум непрерывного образования проходит в Москве

11:53
  • среда
  • 03 июля 2024

Обсуждаются ключевые вопросы дополнительного обучения

Первый форум непрерывного образования проходит сегодня в Москве на ВДНХ. Там обсуждают ключевые вопросы дополнительного обучения.

В списке тем - методы усиления кадрового потенциала страны и повышение качества жизни граждан. Участники делятся лучшими практиками и обмениваются опытом в вопросе профориентации детей и подростков.

"Чем хороша система дополнительного образования? Она очень гибкая, и она должна такой быть. Она должна заинтересовывать ребенка, профориентировать во многом, вовлекать. Особенно это касается системы научно-технического творчества и вовлечения в будущие научно-технические и инженерные профессии", - отметил Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения России.

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