Первый форум непрерывного образования проходит в Москве

Обсуждаются ключевые вопросы дополнительного обучения
Первый форум непрерывного образования проходит сегодня в Москве на ВДНХ. Там обсуждают ключевые вопросы дополнительного обучения.
В списке тем - методы усиления кадрового потенциала страны и повышение качества жизни граждан. Участники делятся лучшими практиками и обмениваются опытом в вопросе профориентации детей и подростков.
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"Чем хороша система дополнительного образования? Она очень гибкая, и она должна такой быть. Она должна заинтересовывать ребенка, профориентировать во многом, вовлекать. Особенно это касается системы научно-технического творчества и вовлечения в будущие научно-технические и инженерные профессии", - отметил Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения России.