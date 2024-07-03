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Народный фронт сотрудничает с изобретателями со всей страны

12:00
  • среда
  • 03 июля 2024

В их числе - студенты московского приборостроительного техникума имени Плеханова

Поддерживают наших военных в зоне СВО и обеспечивают их инновационными разработками: в "Кулибин клубе" Народного фронта рассказали о сотрудничестве с изобретателями со всей страны.

В их числе - студенты московского приборостроительного техникума имени Плеханова. При помощи 3Д- принтеров они изготавливают из пластика различные детали и полезные изделия. Такие, как системы сброса и подставки для беспилотников, так востребованные сейчас на передовой.

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