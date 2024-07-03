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На ВДНХ прошла презентация единственного в мире фестиваля театральных капустников

12:06
  • среда
  • 03 июля 2024

Его придумали в Нижнем Новгороде и назвали "Веселая коза"

В Москве на Международной выставке "Россия" прошла презентация единственного в мире фестиваля театральных капустников.

Его придумали в Нижнем Новгороде и назвали "Веселая коза". Уже более тридцати лет в фестивале участвуют труппы из разных городов России и Ближнего Зарубежья.

Нижегородские артисты вместе со столичными коллегами показали зрителям юмористические номера, поделились размышлениями о профессии актера. В программу мероприятия также вошел просмотр видео с лучшими выступлениями прошлых лет.

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Фестиваль театральных капустников "Веселая коза"
Фестиваль театральных капустников "Веселая коза"
Фестиваль театральных капустников "Веселая коза"
Фестиваль театральных капустников "Веселая коза"
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