В Артеке открылся кинофестиваль "Алые Паруса"

Там проходят творческие встречи и мастер-классы

На трибунах – артековские волны, а в фан-зоне настоящая буря эмоций. Фестиваль - детский, формат - международный, атмосфера - уникальная. Где еще кумиры могут общаться со своими фанатами всего лишь за несколько минут до церемонии открытия?

Гости нарасхват. Это не просто автограф-сессия: в каждой фотографии творится настоящая магия кино. Здесь даже дорожка не красная, а синяя, словно море. А главные звезды на сцене - не только известные актеры, но и дети.

Три тысячи детей из всех регионов России и участники из других стран – масштабная аудитория и незабываемая энергетика. Этот мостик построил еще Василий Лановой. Актер на протяжении многих лет был президентом фестиваля и всегда учил детей любви к Родине, как персонажи, которых он играл в кино и на которых выросли поколения современных героев.

"Есть такая профессия - Родину защищать. И сейчас мы защищаем нашу Родину ради вас. Ради нашего будущего, чтобы вы росли, учились, развивались", - заявил Илья Подорога, участник СВО, кавалер двух орденов Мужества.

Свою картину про офицеров и не только дети могут снять самостоятельно. У каждого лагеря опытный наставник, который расскажет о тонкостях кинопрофессий и поможет создать короткометражку. За восемь полных дней ребята проходят настоящий миникурс.

Также целую неделю артековцы будут смотреть фильмы. На фестивале работает самое большое в мире детское жюри – три тысячи непредвзятых и требовательных школьников, которым придется оценить много картин.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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