Собянин рассказал, какую микроэлектронику производят в ОЭЗ "Технополис Москва"

Число рабочих мест в сегменте микроэлектроники увеличилось на треть

Около 200 предприятий сейчас работают в особой экономической зоне "Технополис Москва". Как рассказал сегодня с своём блоге мэр столицы Сергей Собянин, компании выпускают лекарственные препараты, лазерное оборудование, оптику, робототехнику, системы автоматизации производства. Особое внимание заслуживает производство микроэлектроники.

Потребность в импортозамещении ускоряет темпы развития этой сферы. Так, в прошлом году количество рабочих мест увеличилось на треть, а объём инвестиций в полтора раза. Среди продукции - чипы для банковских и сим карт, загранпаспортов и водительских удостоверений, интерактивное оборудование и компьютеры. Одна из инновационных разработок - роботы-пожарные, которые заменят человека при тушении возгораний на атомных станциях и в шахтах.

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