Муфтият Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов

Его введут введут на основе примеров

Муфтият Дагестана объявил в среду, 3 июля, о временном запрете на ношение никаба — это мусульманский женский головной убор закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Соответствующее решение было принято из-за существующей угрозы безопасности населению республики.

Как уточнил заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов, запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Итоговое решение муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате, сообщает РИА Новости.

В ряде западных стран действуют строгие нормы относительно ношения никаба. Еще в 2019 году в Нидерландах официально запретили появление в общественных местах в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах — бурках и никабах.

В Дании еще в 2018 году начали штрафовать за появление в общественных местах в закрывающей лицо одежде — посетительнице торгового центра в никабе выписали штраф и велели покинуть ТЦ.

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