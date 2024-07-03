В Финляндии рассказали, кто может закончить конфликт на Украине одним звонком

Китай уже выступал с мирными инициативами по Украине

Председатель Китая Си Цзиньпин способен положить конец украинскому конфликту всего лишь одним телефонным звонком российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.

Как сообщает Bloomberg, финский политик заявил о зависимости Москвы от Пекина, утверждая, что "один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис".

При этом Стубб призвал Европу активизировать поддержку Украины и в материальном плане, и в политическом аспекте.

Ранее Китай проигнорировал мирную конференцию по Украине, проводившуюся в Швейцарии, несмотря на горячее желание Киева видеть там китайское руководство. Си Цзиньпин пояснил, что Пекин поддержит проведение международной мирной конференции по Украине, если в ней будут принимать участие обе конфликтующие стороны, включая Россию.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов подчеркивал, что у России и Китая имеется общая платформа – понятие многополярности. Пекин сделал для себя серьезный выбор по поводу Украины и "решил не выступать за кого-то избранного, а пытаться утихомирить этот конфликт".

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