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В Финляндии рассказали, кто может закончить конфликт на Украине одним звонком

09:45
  • среда
  • 03 июля 2024

Китай уже выступал с мирными инициативами по Украине

Председатель Китая Си Цзиньпин способен положить конец украинскому конфликту всего лишь одним телефонным звонком российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.

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Как сообщает Bloomberg, финский политик заявил о зависимости Москвы от Пекина, утверждая, что "один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис".

При этом Стубб призвал Европу активизировать поддержку Украины и в материальном плане, и в политическом аспекте.

Ранее Китай проигнорировал мирную конференцию по Украине, проводившуюся в Швейцарии, несмотря на горячее желание Киева видеть там китайское руководство. Си Цзиньпин пояснил, что Пекин поддержит проведение международной мирной конференции по Украине, если в ней будут принимать участие обе конфликтующие стороны, включая Россию.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов подчеркивал, что у России и Китая имеется общая платформа – понятие многополярности. Пекин сделал для себя серьезный выбор по поводу Украины и "решил не выступать за кого-то избранного, а пытаться утихомирить этот конфликт".

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