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Названа замена Джо Байдена на выборах в США

09:54
  • среда
  • 03 июля 2024

У другого кандидата от демократов в разы больше шансов на победу

На днях в американской Атланте прошли теледебаты между действующим президентом Джо Байденом и кандидатом Дональдом Трампом. Во время словесного столкновения лидер страны показал себя, по мнению зрителей, неуверенно. В Сети судачат, что Джо Байдену следует не идти на новый президентский срок, а уходить на пенсию. Более того, даже однопартийцы якобы очень расстроились выступлением американского лидера.

Теперь ходят слухи, что Джо Байдена надо заменить. Более того, даже уже известно, кем. Якобы у вице-президента США Камалы Харрис больше шансов выиграть выборы. Телеканал CNN сделал такой вывод после проведенного опроса.

"Три четверти избирателей США считают, что у Демократической партии было бы больше шансов на президентское кресло в 2024 году, если бы на первом месте был кто-то другой, а не президент Джо Байден", - пишет издание.

Оно отмечает, что рейтинг действующего главы государства достиг минимума после провальных теледебатов. Согласно результатам исследования, 49% опрошенных отдают предпочтение Дональду Трампу, в то время как Джо Байдена поддерживают 43% респондентов. Кроме того, по данным опроса, если выбирать между Трампом и Харрис, то голоса распределяются следующим образом: 47% и 45%, соответственно. При этом, уточняет издание, это результат в пределах погрешности, что указывает на отсутствие явного лидера в таких условиях.

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