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В Госдуму внесены поправки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы

10:01
  • среда
  • 03 июля 2024

Законопроект доработан с учетом предложений парламента и бизнеса

Правительство России в среду, 3 июля, внесло на рассмотрение Государственной думы проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы.
Депутаты рассмотрели законопроект о совершенствовании налоговой системы

Законопроект был доработан с учетом предложений парламента и бизнеса и включает в себя следующие ключевые изменения ко второму чтению, сообщает ТАСС.

В частности, предлагается расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники. Предусмотрено предоставление налоговых стимулов для малых технологических компаний.

Сделан ряд уточнений в части налога на доходы физических лиц — например размер налогового вычета за сдачу нормативов ГТО подняли до 18 тысяч рублей.

Наряду с этим курортный сбор предлагается трансформировать в туристический налог.

Ранее председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин подчеркивал, что в законопроекте о совершенствовании налоговой системы "мы с вами устанавливаем новые справедливые принципы налоговой системы". Они дадут возможность учесть интересы россиян, бизнеса и государства, а дополнительные средства направить на решение самых важных социальных задач. 

Российский министр финансов Антон Силуанов заверил, что государство не будет складывать в "кубышку" дополнительные доходы, которые получит Россия от налоговых изменений: "Вот сколько мы соберем от налоговой системы, столько и отдадим".

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