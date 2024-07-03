Экс-госсекретаря вывели на откровенность российские пранкеры

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили бывшему госсекретарю и бывшей первой леди США Хиллари Клинтон, представившись экс-президентом Украины Петром Порошенко. Американский политик разоткровенничалась и заявила, что готова пойти на сговор против Дональда Трампа, лишь бы помешать реализации его президентских амбиций.

Пранкеры предложили американскому экс-госсекретарю "найти что-нибудь" на Трампа и "атаковать его с разных сторон" перед выборами. Клинтон заявила, что ее устроит "что угодно, что можно сделать, чтобы выступить против него — я полностью за, потому что он очень опасный человек".

Хиллари Клинтон выразила убежденность в том, что в качестве президента Трамп "был бы очень плох для Соединенных Штатов, а также для остального мира, включая Украину". Однако она усомнилась в том, что он сможет победить в президентской гонке, сообщает РИА Новости.

Ранее Хиллари Клинтон отдала должное Путину, признав, что рост внешнеполитического влияния России в мире является заслугой ее президента. Однако она тут же обвинила российские власти в попытках не только подорвать фундаментальные принципы демократии, но и склонить на свою сторону отдельных политических лидеров стран Евросоюза.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что "госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия". Замечание спикера Кремля касалось утверждения американского политика о том, что якобы именно "агрессивная" политика Путина в отношении Украины и Запада привела к вступлению Финляндии в НАТО.

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