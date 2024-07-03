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"По зову сердца": у Ростокинского акведука показали фильм о московских ополченцах

10:09
  • среда
  • 03 июля 2024

Долгое время о роли ополченцев в Битве за Москву не вспоминали

У Ростокинского акведука в Москве показали четырёхсерийный художественный фильм режиссёра Игоря Угольникова "По зову сердца". Лента рассказывает о подвигах бойцов Московского народного ополчения 1941 года.

Долгое время о роли ополченцев в Битве за Москву не вспоминали, хотя в 1941 году на защиту столицы ушли свыше 200 тысяч москвичей, в том числе старики и совсем мальчишки.

Идею снять фильм об ополченцах поддержали Владимир Путин и Сергей Собянин. Помощь оказало правительство Москвы.

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