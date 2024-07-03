ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вильфанд рассказал о погоде в Москве: жара сменится дождем и сильным ветром

10:40
  • среда
  • 03 июля 2024

Синоптик сообщил об опасности "египетских" ночей в столице

В Москве и некоторых других районах страны стоит жара. В столичном регионе термометры ниже +30 градусов по Цельсию не опускаются уже который день. Специалисты советуют в такую погоду пить больше простой, не холодной, воды и поменьше двигаться.

Но даже ночью разгоряченным россиянам нет покоя. Сейчас правят бал так называемые "египетские" ночи - это когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов по Цельсию. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасности, связанной с такими аномально высокими ночными показателями: организм человека плохо восстанавливается.

"Ночью 24,5 градуса – минимальные значения, перед восходом солнца. "Египетские ночи" - такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", - цитирует синоптика РИА Новости.

Впрочем, в ближайшее время погода существенно изменится. Уже в пятницу, 5 июля, прогнозируются сильные дожди и ветер. Это связано с фронтальным разделом, который и станет причиной осадков и усиления ветра до 18-22 м/с, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дождь в Москве
Дождь в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.