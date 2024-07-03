Вильфанд рассказал о погоде в Москве: жара сменится дождем и сильным ветром

Синоптик сообщил об опасности "египетских" ночей в столице

В Москве и некоторых других районах страны стоит жара. В столичном регионе термометры ниже +30 градусов по Цельсию не опускаются уже который день. Специалисты советуют в такую погоду пить больше простой, не холодной, воды и поменьше двигаться.

Но даже ночью разгоряченным россиянам нет покоя. Сейчас правят бал так называемые "египетские" ночи - это когда температура воздуха не опускается ниже +20 градусов по Цельсию. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об опасности, связанной с такими аномально высокими ночными показателями: организм человека плохо восстанавливается.

"Ночью 24,5 градуса – минимальные значения, перед восходом солнца. "Египетские ночи" - такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", - цитирует синоптика РИА Новости.

Впрочем, в ближайшее время погода существенно изменится. Уже в пятницу, 5 июля, прогнозируются сильные дожди и ветер. Это связано с фронтальным разделом, который и станет причиной осадков и усиления ветра до 18-22 м/с, передает ТАСС.

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