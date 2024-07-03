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Француз признался в незаконном сборе данных о российской военной технике

10:46
  • среда
  • 03 июля 2024

Он заключен под стражу

Следственный комитет России продолжает расследовать дело француза Лорана Винатье* (признан в России иностранным агентом), которому вменяется незаконный сбор сведений о российской военной технике. Как рассказали в ведомстве, он признал свою вину.

В рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса России Винатье* взят под стражу — суд санкционировал его отправку в следственный изолятор на два месяца.

Об арестованном французе известно, что он работал в некоммерческой организации "Центр Гуманитарного Диалога" и параллельно собирал сведения о российской военной техники.

Расследование продолжается, назначено проведение лингвистической экспертизы аудиозаписей встреч, который проводил обвиняемый для получения нужной ему информации.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности разоблачила агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе, организованную для диверсий против российских военнослужащих и на объектах военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Также сотрудники российских спецслужб поймали жителя Хабаровска, который сотрудничал с украинской разведкой. Он связался с представителями ГУР Министерства обороны Украины, чтобы перейти на сторону противника.

*лицо, признанное иностранным агентом в России и внесенное в соответствующий реестр

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