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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

10:58
  • среда
  • 03 июля 2024

По неподтвержденным данным, много раненых

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья. Об этом стало известно в среду, 3 июля.
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Как сообщает турецкое информагентство İhlas Haber Ajansı, микроавтобус, который вез доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию на въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Транспортное средство врезалось в бетонный столб при въезде на развязку.

По данным агентства, есть много пострадавших, в том числе водитель. Их доставили в ближайшие больницы. Подробности уточняются.

В Турции по-прежнему немало туристов из России — россияне называют турецкие курорты в числе самых привлекательных мест для летнего отдыха. Хотя в 2024 году спрос на зарубежные поездки снизился, в отношении Турции, наоборот, наблюдается рост на 9%.

Однако некоторые туристы, отдохнувшие в Турции, столкнулись с проблемой задержки рейсов в аэропорту Антальи. Из-за забастовки авиадиспетчеров не могут вовремя вылететь домой тысячи пассажиров, самолеты часами стоят на взлетной полосе. В РСТ объяснили, что делать при подобной задержке рейсов.

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