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Китай ответил на заявления о "полной зависимости" России

11:39
  • среда
  • 03 июля 2024

Такое высказывание допустил президент Финляндии

Россия и Китай — крупные самостоятельные государства, которые поддерживают друг с другом контакты по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделала в среду, 3 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, опровергнув утверждение из Хельсинки о том, что Россия якобы полностью зависит от китайской стороны.

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Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о зависимости Москвы от Пекина, утверждая, что "один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот (украинский) кризис".

Мао Нин напомнила про независимость и Китая, и России. Она подчеркнула, что "мы продолжим неизменно стоять на стороне мира и диалога, поддерживать контакты со всеми сторонами, включая Россию", сообщает ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия согласна с мнением Китая о необходимости устранения первопричин российско-украинского конфликта с учетом законных интересов всех сторон. Однако "это предполагает уважение сложившихся на земле реалий, отражающих волю проживающих там людей".

При этом заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркивал, что Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня.

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