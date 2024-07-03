Друг сообщил о состоянии госпитализированного Кушанашвили

К встрече ведущий еще не готов

Отар Кушанашвили попал в больницу еще в конце июня. Оказалось, известный журналист на протяжении нескольких дней мучился болями в животе и сердце, но мужественно терпел, думая, что пройдет само. Однако когда ситуация дошла до критической точки, скандально известный ведущий обратился за помощью к медикам. В итоге его госпитализировали и провели срочную операцию.

В ходе хирургического вмешательства у Отара Кушанашвили обнаружили злокачественную опухоль в кишечнике. Сейчас шоумен восстанавливается, но, по некоторым данным, ему предстоят еще две операции. Друг журналиста Владимир Полупанов рассказал репортерам новые детали состояния Кушанашвили. Он сообщил, что хотел заехать проведать приятеля, но тот пока не в силах принимать гостей.

"Пока он не готов. Ему ставят капельницы для чистки организма, но сейчас уже все меньше, колют антибиотики. Он в основном спит. Голос у него очень слабенький", - цитирует Владимира Полупанова 360.ru.

Ранее вышел на связь с общественностью и сам Отар Кушанашвили. Он дал понять, что настроен по-боевому и не намерен сдаваться болезни. Журналист в больнице смотрит чемпионат Европы, в частности, следит за игрой сборной Грузии. Как передают некоторые СМИ, после восстановления в клинике Отара переведут в онкоцентр для дальнейшего лечения.

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