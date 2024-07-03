Кремль опроверг слухи о диалоге Путина и Трампа по Украине

Это фейк

Сообщения о том, что между российским лидером Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом ведется диалог по поводу мирного урегулирования конфликта на Украине, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 3 июля, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Ранее появились публикации о том, что претендующий на возвращение в Овальный кабинет Трамп рассматривает возможность заключения сделки с президентом России Владимиром Путиным относительно того, какие страны не могут присоединиться к НАТО. При этом стремление Украины к членству в альянсе является одной из причин, по которой Россия проводит специальную военную операцию.

Песков подчеркнул, что никакого диалога с Трампом на тему условий достижения мира Россия не ведет, сообщает ТАСС.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин способен положить конец конфликту на Украине одним телефонным звонком. Финский политик заявил о зависимости Москвы от Пекина, утверждая, что "один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис".

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