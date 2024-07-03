Россиян могут начать штрафовать каждый день за езду без страховки

Готовится масштабная инициатива

МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков создали рабочую группу, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО при помощи камер наблюдения. Таким образом авторы инициативы пытаются добиться повышения защищенности водителей от случаев финансового краха при дорогостоящих ДТП.

Предполагается, что штрафовать за езду без ОСАГО будут не более раза в день, однако есть нюанс: количество таких дней не ограничено. Телеграм-канал SHOT уже подсчитал, что за месяц у любителей передвигаться на автомобиле без страховки может "накапать" штрафов на почти 25 тысяч рублей.

Источник утверждает, что уже были проведены соответствующие тесты, имеется рабочая система. Предполагается, что база данных Национальной страховой информационной системы будет синхронизирована с базами ГИБДД. Уже в конце лета рабочая группа планирует направить документ с готовым предложением в Госдуму.

Напомним, что сегодня, 3 июля, Совет Федерации убрал полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Вот только за езду без него предусмотрен штраф — 800 рублей.

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