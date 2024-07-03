ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян могут начать штрафовать каждый день за езду без страховки

11:47
  • среда
  • 03 июля 2024

Готовится масштабная инициатива

МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков создали рабочую группу, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО при помощи камер наблюдения. Таким образом авторы инициативы пытаются добиться повышения защищенности водителей от случаев финансового краха при дорогостоящих ДТП.

Предполагается, что штрафовать за езду без ОСАГО будут не более раза в день, однако есть нюанс: количество таких дней не ограничено. Телеграм-канал SHOT уже подсчитал, что за месяц у любителей передвигаться на автомобиле без страховки может "накапать" штрафов на почти 25 тысяч рублей.

Источник утверждает, что уже были проведены соответствующие тесты, имеется рабочая система. Предполагается, что база данных Национальной страховой информационной системы будет синхронизирована с базами ГИБДД. Уже в конце лета рабочая группа планирует направить документ с готовым предложением в Госдуму.

Напомним, что сегодня, 3 июля, Совет Федерации убрал полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля. Вот только за езду без него предусмотрен штраф — 800 рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Сотрудники ДПС проводят проверку водителя
Сотрудники ДПС проводят проверку водителя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.