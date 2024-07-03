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Госдеп назвал условие увеличения дальности ударов ВСУ по России

12:28
  • среда
  • 03 июля 2024

Пока США ограничивают применение дальнобойного американского оружия

Украина получит разрешение Вашингтона увеличить дальность ударов по России в случае расширения фронта. Такое заявление сделал во вторник, 2 июля, помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен.
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Комментируя ограничения Соединенных Штатов на применение украинской армией американского оружия для ударов по российской земле, О’Брайен отметил, что "сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом".

Однако "если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", цитирует американского чиновника РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что некоторые высокопоставленные американские и европейские чиновники, включая генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, потребовали снять ограничения на удары ВСУ по российской территории. По мнению генсека альянса, "Украине будет трудно защищать свою территорию, если она не сможет бить по России".

Между тем бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес объяснил, почему Вашингтон не дает официального разрешения Киеву применять ATACMS для ударов по "старой" территории России. По словам военного, это говорит о чрезмерном страхе властей Соединенных Штатов.

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