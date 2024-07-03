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Орбан раскрыл реакцию Зеленского на предложение о прекращении огня

12:29
  • среда
  • 03 июля 2024

Венгерский политик побывал в Киеве

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не очень понравилось предложение о прекращении огня. Об этом рассказал после встречи с ним венгерский премьер Виктор Орбан.
Виктор Орбан приехал в Киев

В ходе визита в Киев Орбан встретился с Зеленским, предложив ему рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Премьер Венгрии отметил, что это ускорило бы возобновление переговорного процесса.

Как отметил Орбан в интервью Die Weltwoche, у Зеленского "в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине".

Выслушав предложение венгерского политика, президент Украины "объяснил свои пределы возможного". Орбан заявил, что теперь "мы посмотрим, как нам это продолжить".

Между тем приезд Орбана на Украину вызвал переполох в западной прессе. Это связано, прежде всего, с тем, что венгерский политик возглавляет кабмин государства, которое с 1 июля и на полгода стало председателем в Совете Евросоюза. Примирение Москвы и Киева Орбан назвал важнейшим вопросом венгерского председательства.

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