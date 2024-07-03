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Жена актера Антона Макарского Виктория: "Кто только не пытался разрушить нашу семью"

12:32
  • среда
  • 03 июля 2024

Артистка затронула деликатную тему

Антон и Виктория Макарские считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Будущие супруги познакомились на кастинге в мюзикл "Метро" в конце 90-ых годов, однако поженились только в 2003-ем. Сегодня, 3 июля, Виктория и Антон отмечают годовщину свадьбы.

Радостной новостью на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" поделилась супруга популярного артиста. Она опубликовала свадебные фотографии и рассказала, что официально оформить отношения было решено в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Виктория дала понять, что за годы брака они с Антоном всякое пережили, но сумели сохранить любовь.

"Кто только не пытался разрушить нашу семью. Да и мы с Антоном люди грешные и немощные, сами косячим так, что врагов не надо", - призналась артистка.

Виктория считает, что только с Божьей помощью и благодаря любви и терпению смогла сохранить семью.

"Кто бы что мне не говорил и не советовал, я знала, что мудрость Божия сильнее человеческой логики и пожирающих семейное счастье страстей", - убеждена Виктория Макарская.

Ранее в интервью Юлии Меньшовой супруги признавались, что часто ругались, причем доходило до рукоприкладства и поломанной мебели. Однако со временем страсти в семье утихли. Сейчас пара занята работой и воспитанием дочери Марии и сына Ивана.

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