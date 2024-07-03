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Россия приостановила участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

12:51
  • среда
  • 03 июля 2024

За это проголосовали обе палаты российского парламента

Государственная дума и Совет Федерации приняли проект заявления о приостановке участия делегации России в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом стало известно в среду, 3 июля.

Как рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ потеряет 6% финансовых поступлений после приостановки участия России в ее работе.

При этом Толстой призвал проанализировать членство России и в других международных организациях, поскольку "у нас немало вопросов к ВОЗ, МОК, МОМ и другим структурам", сообщает ТАСС.

Еще в феврале российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что вопрос выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался, хотя он уже "висит в воздухе". При этом дипломата возмутили попытки Запада лишить голоса российскую делегацию в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

В июне глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий подчеркивал, что ПА ОБСЕ перестала выполнять свои функции по обеспечению безопасности в Европе, а стала "рупором русофобствующих политиканов".

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