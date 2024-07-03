Российским артистам грозит носить униформу на концертах

Министерство культуры поддержало инициативу

В ближайшее время отечественные знаменитости могут начать носить специальную одежду для выступлений на концертах. Сегодня, 3 июля, стало известно, что Министерство культуры поддержало инициативу о введении дресс-кода. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Ирина Филатова.

"Выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия", - говорится в ответе министра культуры.

Региональным властям рекомендовано обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов. Напомним, что поводом для подобной инициативы послужил ряд скандалов, всполошивших общественность несколько недель назад.

Так, в День защиты детей в Уфе на празднике выступала поющая ведущая, звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова, однако в Сети ее вид раскритиковали в пух и прах, назвав вульгарным. В ответ на травлю артистка принесла извинения всем, "для кого наряд выглядел оскорбительно".

До этого большой резонанс получила так называемая "голая" вечеринка Анастасии Ивлеевой, на которой многие представители отечественного шоу-бизнеса пришли "почти одетыми".

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