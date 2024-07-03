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Стартовал "Культурный марафон", тема этого года – русская классическая культура

13:02
  • среда
  • 03 июля 2024

Марафон продлится до декабря

В день рождения Пушкина в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников" Минкультуры России и "Яндекс" запустили "Культурный марафон". Принять участие в нем могут школьники, их родители, учителя и все желающие. В этом году темой стала русская классическая культура: литература, музыка и живопись.

Цель марафона – дать возможность участникам познакомиться с культурой через призму технологий и вдохновить их на самостоятельные творческие поиски.

Марафон продлится до декабря. На сайте проекта будут появляться интерактивные задания и видеолекции и проходить конкурсы. Участникам марафона уже доступен специальный проект про А. С. Пушкина и современность. Из него можно узнать, какие произведения чаще всего ищут в поиске, как реагируют на них читатели, каковы самые частотные слова в языке поэта. А еще можно посмотреть трейлеры к пушкинской классике, созданные на основе изображений, сгенерированных нейросетью YandexART.

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