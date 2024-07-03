В Минпросвещения рассказали о нововведениях в целевом обучении

Информация размещена на соответствующих сайтах

Министерство просвещения и Министерство образования и науки России продолжают вести работу по информированию о нововведениях в реализации целевого обучения.

Так, информация об образовательных программах высшего образования размещена на официальном сайте Минобрнауки России в подразделе "Целевое обучение".

Информация об образовательных программах среднего профессионального образования опубликована на сайте Института развития профессионального образования, подведомственного Минпросвещения России, также в разделе "Целевое обучение".

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