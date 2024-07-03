ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоусов: Запад осознанно затягивает конфликт на Украине

13:17
  • среда
  • 03 июля 2024

Западные страны потворствуют властям Украины в повсеместном насаждении нацизма

Украинский кризис, спровоцированный Соединенными Штатами и их союзниками, сознательно ими же и затягивается. Такое заявление сделал в среду, 3 июля, глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов. Он принимает участие в проходящем в Минске Совете министров обороны стран СНГ.
Названа причина, почему Украину не берут в НАТО

Как подчеркнул политик, "именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас целенаправленно его затягивает". При этом западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма и прикладывают максимум усилий для искажения исторической правды.

На этом фоне в России особенно дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории, отметил Белоусов. Он пообещал, что "совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом", сообщает ТАСС.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал минимальные условия для безопасности всего европейского континента. Среди них — отказ от дискриминации всего русского на Украине и героизации нацизма.

На заседании оргкомитета празднования 80-летия юбилея победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в 2025 году, Владимир Путин подчеркнул, что его нужно наполнить особым смыслом, поскольку "героизация нацистских преступников — прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, той же Украине — вообще стали нормой".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.