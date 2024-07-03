Западные страны потворствуют властям Украины в повсеместном насаждении нацизма

Украинский кризис, спровоцированный Соединенными Штатами и их союзниками, сознательно ими же и затягивается. Такое заявление сделал в среду, 3 июля, глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов. Он принимает участие в проходящем в Минске Совете министров обороны стран СНГ.

Как подчеркнул политик, "именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас целенаправленно его затягивает". При этом западные страны всячески потворствуют временному правительству Украины в повсеместном насаждении нацизма и прикладывают максимум усилий для искажения исторической правды.

На этом фоне в России особенно дорожат солидарностью стран СНГ в борьбе против героизации нацизма и фальсификации истории, отметил Белоусов. Он пообещал, что "совместными усилиями будем и далее отстаивать правду о нашем общем прошлом", сообщает ТАСС.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал минимальные условия для безопасности всего европейского континента. Среди них — отказ от дискриминации всего русского на Украине и героизации нацизма.

На заседании оргкомитета празднования 80-летия юбилея победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в 2025 году, Владимир Путин подчеркнул, что его нужно наполнить особым смыслом, поскольку "героизация нацистских преступников — прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, той же Украине — вообще стали нормой".

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