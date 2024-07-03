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В НАТО договорились выделить Украине 40 млрд евро в 2025 году

13:36
  • среда
  • 03 июля 2024

Деньги пойдут на военные нужды

Члены Североатлантического альянса согласовали выделение Украине в 2025 года 40 миллиардов евро в качестве военной помощи. Об этом в среду, 3 июля, сообщает Reuters.
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Как рассказал информированный собеседник агентства, члены альянса достигли соответствующего соглашения за неделю до саммита НАТО в Вашингтоне. На мероприятии останется лишь формализовать договоренность — подписать документ о выделении Киеву денег.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс должен ежегодно выделять 40 миллиардов евро для украинских нужд, причем этот механизм необходимо сделать обязательным. Он предложил распределить эти расходы между членами НАТО, чтобы гарантировать предсказуемость финансирования поставок вооружения Киеву.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что "члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности", причем делают это осознанно.

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