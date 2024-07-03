Бассейн-самострой: как москвичи спасаются от жары

Зной в столице еще задержится

Три бассейна, шезлонги и зонтики, барные стойки и душевые, вид на небоскребы. И все это не за границей, а практически в самом центре Москвы. В парке на Красной Пресне с самого утра многолюдно – в жару все стремятся быть поближе к воде. Рабочий день – не помеха. Таких площадок в столице - почти 20, все адреса - на портале mos.ru, там же можно заранее забронировать и понравившийся шезлонг, как место в кинотеатре.

Но находятся и любители водных развлечений прямо у дома. Так, в самом центре, неподалеку от "Курской", появился бассейн-самострой. Местные жители расположили его на своих парковочных местах во дворе. По словам владельцев бассейна, они следят за тем, чтобы в нем купались только дети. Еще утверждают, что воду меняют регулярно и ни одного случая ротавируса еще не было. Однако у врачей мнение немного другое. В бассейне, отмечают педиатры, стоячая вода. И ее обсеменение воды патогенными микроорганизмами вполне возможно.

С юридической точки зрения тоже не все в порядке. Установка бассейна во дворе, во-первых, прямое нарушение санпинов, во-вторых – он может повредить чужое имущество и канализацию, ведь она не рассчитана на слив такого дополнительного объема воды.

"Предписание вынесут, попросят демонтировать и отвезти к себе на дачу. Могут оштрафовать, потому что установка бассейна должна быть согласована со всеми собственниками жилья", - объяснил адвокат Константин Ерохин.

Жара в столице бьет все рекорды. Температура сейчас – буквально самая высокая за всю историю метеонаблюдений с 1890 года. 3 июля воздух прогрелся до 33 градусов. Синоптики сообщают, что погода определяется антициклоном, идущим из центральных районов Азии. В четверг будет 31 -33 градуса выше нуля.

В среду же еще обещают кратковременный дождь с грозой и шквалистым ветром до 16 метров в секунду. А вот в последующие дни москвичей ждет палящий зной без осадков. В такую погоду рекомендуют пить больше воды и не находиться долго на солнце, особенно - без головного убора.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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