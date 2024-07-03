Собянин рассказал о развитии Новой Москвы

Один из ключевых объектов - трасса от будущей станции метро "Тютчевская" до Троицка

От Троицка до МКАДа. Огромный участок автодороги – это дублер Калужского шоссе. Второй этап строительства уже подходит к завершению, готовность - 90 процентов. На одном из участков работы вели больше полугода.

"Насыщенные водой грунты, поэтому при подготовительных работах было очень длительное время потрачено на подготовку котлована и осушение котлована", - объяснил генеральный подрядчик Евгений Волков.

Уже скоро по этой дороге поедут тысячи автомобилей. По предварительной оценке, уровень загрузки на Калужском и Киевском шоссе снизится до 15 процентов. А это значит, сократится и время в пути.

Ход строительства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Киевского шоссе - объект важный, но трудоемкий - 26 километров. В сентябре этого года мы должны половину этого объекта построить и сдать. Москвичи ждут этого объекта, он важный, нужный", - подчеркнул глава города.

И, конечно, все это благоустроят. Здесь высадят более 20 тысяч деревьев и кустарников. Москва с каждым годом становится комфортнее для жизни.

Новая Москва, территории, которые 12 лет назад присоединились к столице, тоже активно развиваются.

"Новая Москва развивается, строится, официально проживает 750 тысяч человек. С учетом дачников - около миллиона. Такое развитие требует и инфраструктуры. Строим станции метро, МЦД. И, конечно, развиваем дорожную сеть, построено уже 390 километров новой дорожной сети, которая обеспечивает весь поток транспорта", - рассказал Собянин.

Огромный жилой квартал вблизи поселка Ватутинки отстроили по программе реновации. Детские площадки, торговые центры, недалеко отсюда и станция метро. Архитектурные и современные районы, в которых построили образцово-показательные школы и детские сады. Один - совершенно уникальный.

"Мы предусмотрели, чтобы была максимальная трансформируемость. То есть этот объект может переходить как на этап еще более раннего возраста - с 1,5 до 3 лет, так и наоборот", - объяснила Юлия Чернец, директор дирекции соцобъектов подрядчика.

То есть детский сад будут трансформировать в зависимости от потребностей жителей района. Спортивные секции, более того - Дворец спорта- тоже есть. А впереди большие планы на ближайшие годы, чтобы сделать этот современный гигантский район Москвы удобным и для работы, и для жизни.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram