Специалисты центра реабилитации "Бутово" учат слушать музыку мозга

Метод биоакустической коррекции

Москва совершенствуют сферу реабилитации, чтобы помочь детям с особенностями развития восстановить утраченные функции или приобрести новые.

По словам вице-мэра Анастасии Раковой, в столичных центрах активно применяют тренажеры, позволяющие сделать занятия не только полезными, но и интересными. Сенсорная интеграция помогает детям наладить контакт с окружающей средой. А в центре комплексной реабилитации "Бутово" еще и учат слушать музыку своего мозга.

"Метод биоакустической коррекции - пациент слышит звуковые волны своего головного мозга, которые преображаются в музыку. Методика помогает при таких нозологиях, как ДЦП, расстройство аутического спектра, сосудистые заболевания головного мозга, а также при довольно распространенных даже среди вполне здоровых людей симптомах", - рассказала Ольга Аванова, директор Центра комплексной реабилитации инвалидов "Бутово".

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