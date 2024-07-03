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Столичные полицейские ищут причастных к контрабанде наркотиков

15:14
  • среда
  • 03 июля 2024

Таможенники обнаружили почти тонну прекурсоров для мефедрона

Почти тонну прекурсоров для мефедрона обнаружили московские таможенники. Товар пытались ввезти из Центральной Азии.

Сырье было расфасовано в десяток бочонков. В каждом находился огромный целлофановый пакет с содержимым, из которого можно было изготовить более 800 килограммов мефедрона. Реализация такого товара на черном рынке могла принести до двух с половиной миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Наказание по этой статье - вплоть до пожизненного. Причастных к контрабанде сейчас ищут.

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