В Большом начинается "Буря"

На Исторической сцене разгорятся поистине шекспировские страсти

Еще немного - и в Большом начнется "Буря". Попавшие на генеральную репетицию - в предвкушении мировой премьеры. Все гадают: каким станет новое прочтение последней, прощальной пьесы Шекспира? Духи, колдуны и просто невесомые сущности тем временем готовятся выполнить волю разгневанного мага Просперо. Мгновение - и корабль начинает тонуть.

Для балетмейстера Вячеслава Самодурова "Буря" - третья постановка в Большом. Он сам написал либретто и собрал команду талантливых людей, у каждого из которых есть собственная точка зрения.

"Для меня это был вызов. Потому что "Буря " - сложная пьеса . Она балансирует на грани трагедии и комедии. Ее можно интерпретировать в любом направлении, по любой розе ветров. Но именно эта неопределенность мне и очень нравится", - говорит Самодуров.

Композитор Юрий Красавин работал над "Бурей" год, стилизовав несколько номеров под старинную музыку, использовав саксофон, аккордеон, множество ударных. Мук творчества избежать не удалось. Но оно того стоило.

"От зрелища я в восторге совершенно. Партитура у меня получилась очень сложная, и оркестр не сразу с ней справился. Но в результате мы добились. Здесь два состава играют, и оба - на высоте", - отметил композитор.

Музыка - удивительная. Яркая, живая, образная, будто созданная с учетом характера каждого исполнителя. Переживать приходится даже за страстного, но неудачливого соблазнителя Калибана. Его играет Дмитрий Дорохов.

"Абсолютно каждый артист, художники-постановщики, режиссеры вкладывали душу в этот спектакль. Мы очень надеемся, что он будет иметь успех", - сказал он.

Шекспиру наверняка пришлись бы по душе костюмы героев. Их более сотни. Игорь Чапурин гордится каждым.

"Ткани времен Шекспира. То есть это ткани того времени. Я все это перерисовал. И мастерские идеально все это претворили в жизнь. Это же история не про героев. Это история про наш внутренний мир", - подчеркнул художник.

Над созданием этого мира - внутреннего и потустороннего - трудятся уникальные художники-гримеры Большого. Сказочно хорошо - думают одни. Сложно и интересно - говорят другие. Слезы, несогласия, радости поиска, находки, как отметила актриса Анастасия Сташкевич, - все было не зря. В Большом действительно грядет очень сильная, мудрая и незабываемая буря.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram