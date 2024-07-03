Реализацию федерального проекта "Чистый воздух" обсудили в Москве

Состоялась международная научно-практическая конференция "Экологическое машиностроение"

В Москве на площадке международной выставки-форума "Россия" прошли Евразийский интеграционный форум "Стратегия опережающего развития" и вторая международная научно-практическая конференция "Экологическое машиностроение".

Представители промышленности, торговли, научного и делового сообществ обсудили реализацию федерального проекта "Чистый воздух". А также - вопросы безопасности на производстве и перспективы развития торгово-экономических связей.

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