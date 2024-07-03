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Стартовал юбилейный форум "Российская креативная неделя"

14:46
  • среда
  • 03 июля 2024

Спикерами мероприятия в кластере "Ломоносов" стали более 300 человек

В Москве в кластере "Ломоносов" стартовал пятый юбилейный форум "Российская креативная неделя". В этом году спикерами мероприятия стали более трехсот человек.

Работа форума проходит в разных форматах: от стратегических сессий и дискуссий до мастер-классов и открытых интервью. В этом году внимание уделят теме спорта как индустрии развлечений. Отдельный день посвятят кинематографу. Программу также дополнит выездное заседание комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы".

"Креативная индустрия - это все контент, а контент транслирует нам с вами ту самую культуру повседневности, которая нас охватывает, как только мы выходим из дома. И поэтому одна из первых стратегических сессий была посвящена именно ценности семьи, полноценной крепкой семьи. И тому, как создавать контент, который транслировал бы правильные семейные ценности", - рассказала Марина Абрамова, директор "Российской креативной недели".

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Форум "Российская креативная неделя"
Форум "Российская креативная неделя"
Форум "Российская креативная неделя"
Форум "Российская креативная неделя"
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