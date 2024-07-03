Совфед одобрил возврат индексации пенсий работающим пенсионерам

Мера начнет действовать с 1 февраля 2025 года
Совет Федерации одобрил закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
Ранее возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам одобрила Госдума. Мера начнет действовать с 1 февраля 2025 года. Возвращение индексации пенсии работающим пенсионерам позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда, говорил ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Индексация затронет 7,87 миллиона человек.
Предложение о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам последовало от Владимира Путина. Он озвучил его на Петербургском международном экономическом форуме. Президент отметил, что ресурсы на это у страны есть.
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