Собянин: Более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

Московские компании вышли на рынки более 25 дружественных стран
Свыше 150 компаний заключили экспортные контракты за полгода и вышли на рынки более чем 25 стран. Это стало возможным благодаря поддержке Московского экспортного центра, рассказал Сергей Собянин.
По его словам, с начала года столичные предприниматели приняли участие в 17 международных выставках и бизнес-миссиях. Кроме того, компании из столицы получают помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах в 12 странах.
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