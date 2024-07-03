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Собянин: Более 150 компаний заключили экспортные контракты при поддержке города

14:02
  • среда
  • 03 июля 2024

Московские компании вышли на рынки более 25 дружественных стран

Свыше 150 компаний заключили экспортные контракты за полгода и вышли на рынки более чем 25 стран. Это стало возможным благодаря поддержке Московского экспортного центра, рассказал Сергей Собянин.

По его словам, с начала года столичные предприниматели приняли участие в 17 международных выставках и бизнес-миссиях. Кроме того, компании из столицы получают помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах в 12 странах.

Подробнее — в Telegram-канале мэра.

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